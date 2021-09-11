حملة لإزالة الإشغالات والتعديات في نصر النوبة

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قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة صابر حسين رئيس المدينة وبمشاركة شرطة المرافق بتنفيذ حملة لإزالة الإشغالات بنطاق المدينة والتي أسفرت عن تحرير 4 محاضر إشغال، ومصادرة 16 مضبوطات متنوعة ما بين موازين وعربات للحلوى ومحمصة وأسطوانات للبوتاجاز والكراسى البلاستيكية وماكينة خياطة أحذية.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة العميد عادل شرشر بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن بتنظيم حملة مكبرة لإزالة الإشغالات شارك فيها نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء والعاملين بالوحدة المحلية بمعاونة شرطة المرافق حيث أسفرت جهود الحملة التي إستهدفت العديد من المناطق داخل المدينة منها الطابية وشارع المطار وميدان الزلابية والسيل ومحلات سور السكة الحديد المواجهة لوحدة مرور أسوان عن رفع 900 حالة إشغال بدون محضر، بجانب تحرير 9 محاضر لمزاولة نشاط بدون ترخيص، و15 محضر إشغال طريق، بجانب إزالة 7 بندورات بالطريق العام و460 مضبوطات متنوعة.