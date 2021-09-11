أخبار عاجلة

فاروق جعفر عن انتقال عبد الغني لبيراميدز: «معنديش فكرة» -
بتهمة القتل الخطأ .. حبس حدث صدم طفل بسيارة ملاكي في السويس -
«القط والصياد» مجموعة قصصية جديدة عن أدب الأطفال للدكتور صلاح شعير -
الفنان الكويتي داوود حسين يمنح عمرو الليثي لقب أمير الكاريزما -
سمية الخشاب عن محمد رمضان : «اتعلمت منه منمشي علشان أحقق حلمي» -
اليوم السبت .. وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان سماع الدولي -
«زى النهارده» وفاة المندوب السامى البريطانى في مصر «لامبسون» ١٨ سبتمبر ١٩٦٤ -
مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر الآن السبت 18 - 9 - 2021 (لحظة بحلظة) -
تركي آل الشيخ يرد على تصريحات حسين لبيب -
«زي النهارده» مصرع داج همرشولد ثانى أمين عام للأمم المتحدة 18 سبتمبر 1961 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

استشاري نفسي عن «طبيب الكلب»: كان يعذب الحيوانات ويمسك القطة من ديلها وهو صغير

Print
استشاري نفسي عن «طبيب الكلب»: كان يعذب الحيوانات ويمسك القطة من ديلها وهو صغير استشاري نفسي عن «طبيب الكلب»: كان يعذب الحيوانات ويمسك القطة من ديلها وهو صغير

اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، على إجبار طبيب لممرض بالسجود للكلب، قائلًا: «الطبيب شخصية سادية يستمتع بتعذيب الآخر، خاصة عندما يقوم بالتنكيل أو الإهانة أو فرض العدوان على الآخر».

وتابع «هندي»، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «الحدث اليوم»، أن الطبيب كان مستمتعا بإهانة الممرض، وهذا يعني أن لديه طيف سيكوباتي وقد يقوم بأي شيء للحصول على اللذة، ولا يضع وزنا لأي قيم، وهذا واضح في إرغام الطبيب للمرض على السجود للكلب.

ولفت إلى أن الشخص السيكوباتي في الغالب يحتل منصبا اجتماعيا كبيرا، ويجمع بين السادية والسيكوباتية، ويرى نفسه فوق البشر، ويرى أن كلبه أفضل كرامة من البشر.

وتابع: «في الغالب أن هذا الطبيب وهو صغير كان يعذب الحيوانات، ويمسك القطة من ديلها، ويقطف الورد، ويمارس عدوانه على أصدقائه، ويمارس السادية مع زوجته وأولاده، والفيديو المنتشر ما هو إلا قصير من الشريط العام لحياته».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«دعوة بالواتس آب».. تفاصيل حضور وزير النقل زفاف عروسين من أبناء العاملين في بني سويف (فيديو)

«دعوة بالواتس آب».. تفاصيل حضور وزير النقل زفاف عروسين من أبناء العاملين في بني سويف (فيديو)

النيابة العامة تطالب بعدم تداول فيديو انتحار فتاة مول سيتي ستارز: لم يراع حرمة الموت

النيابة العامة تطالب بعدم تداول فيديو انتحار فتاة مول سيتي ستارز: لم يراع حرمة الموت

محمد محمود عبدالعزيز يحتفل بعيد ميلاد خطيبته بهذه الطريقة (فيديو)

محمد محمود عبدالعزيز يحتفل بعيد ميلاد خطيبته بهذه الطريقة (فيديو)

«العيال مش رزق» حسام موافي يوجه نصيحة لمن حرم الإنجاب (فيديو)

«العيال مش رزق» حسام موافي يوجه نصيحة لمن حرم الإنجاب (فيديو)