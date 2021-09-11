استشاري نفسي عن «طبيب الكلب»: كان يعذب الحيوانات ويمسك القطة من ديلها وهو صغير

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علق الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، على إجبار طبيب لممرض بالسجود للكلب، قائلًا: «الطبيب شخصية سادية يستمتع بتعذيب الآخر، خاصة عندما يقوم بالتنكيل أو الإهانة أو فرض العدوان على الآخر».

وتابع «هندي»، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «الحدث اليوم»، أن الطبيب كان مستمتعا بإهانة الممرض، وهذا يعني أن لديه طيف سيكوباتي وقد يقوم بأي شيء للحصول على اللذة، ولا يضع وزنا لأي قيم، وهذا واضح في إرغام الطبيب للمرض على السجود للكلب.

ولفت إلى أن الشخص السيكوباتي في الغالب يحتل منصبا اجتماعيا كبيرا، ويجمع بين السادية والسيكوباتية، ويرى نفسه فوق البشر، ويرى أن كلبه أفضل كرامة من البشر.

وتابع: «في الغالب أن هذا الطبيب وهو صغير كان يعذب الحيوانات، ويمسك القطة من ديلها، ويقطف الورد، ويمارس عدوانه على أصدقائه، ويمارس السادية مع زوجته وأولاده، والفيديو المنتشر ما هو إلا فيديو قصير من الشريط العام لحياته».