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مستشفى التبين المركزي: نجري 15 عملية جراحية يوميا

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مستشفى التبين المركزي: نجري 15 عملية جراحية يوميا مستشفى التبين المركزي: نجري 15 عملية جراحية يوميا

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أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة، العمل على إعادة تطوير كافة مستشفيات القطاع، وتغيير البنية التحتية كاملة لمستشفى التبين المركزي، وتجهيز وحدات جراحية، تقدم مختلف الجراحات، مثل النسا والولادة، الجراحات عامة، جراحات عظام وجراحات مناظير، وقسم لجراحة الأطفال، لتقدم قائمة لا تقل عن ١٥ عملية جراحية يوميا، غير حالات الطوارئ.

قال الدكتور هشام سلمان مدير المستشفي، ان المستشفي تعمل على استكمال القوي البشرية في التخصصات المختلفة لتقديم الخدمات الطبية المتميزة التي تحتاجها المستشفى. ذكر، إنه تم تشييد 4 مباني جديدة بالمستشفى، وتخصيص مبنى كامل يشمل ٢٦ مخزن للمستلزمات الطبية وغير الطبية والأدوية، بشروط ومقاييس الجودة والاعتماد، حتى تنفصل بذلك وحدات المخازن عن المباني الخدمية والعلاجية، موضحا انه تم تطوير قسم التعقيم واصبح على أعلى مستوى وجاري امداده بأحدث الأجهزة لاستكمال التطوير.

المصرى اليوم

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