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قال الدكتور ياسر عبدالعزيز، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خطوة تاريخية ونقطة مضيئة في تاريخ مصر.

وأضاف عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أنه لأول مرة الحكومة تتعهد باستراتيجية وتعين لجنة عليا لحقوق الإنسان لتقييم التطور الحاصل فيها.

وأوضح أن القصة ليست إعلان وثيقة فقط ولكنها خطوة تاريخية ولأول مرة الدولة تتعهد بتطبيق استراتيجية في حقوق الإنسان.

وكشف الدكتور ياسر عبدالعزيز أن اللجنة العليا لحقوق الإنسان ستعيد النظر في مادة ازدراء الأديان.