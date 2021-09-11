لعنة جوائز البريميرليج تطارد الأفضل في أغسطس

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انطلقت مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج»، حيث شهد اليوم السبت، 8 مباريات من الجولة (10 مباريات).

أبرز مفاجآت الجولة كانت على ملعب سيلهورست بارك، عندما سقط متصدر الترتيب، توتنهام، بنتيجة 3-0 ضد كريستال بالاس في الديربي اللندني بين الفريقين.

المواجهة كانت اول مباراة بعد تتويج مدرب توتنهام، نونو سانتو، بجائزة مدرب الشهر في البريميرليج، عن أداء السبيرز خلال شهر أغسطس.

وشهدت المباراة تلقي توتنهام أول هزيمة لهم في الدوري هذا الموسم، مع استقبال فريقه للأهداف للمرة الأولى هذا الموسم في البريميرليج.

وتألق المهاجم الفرنسي أودسون إدوارد الذي سجل هدفين من أهداف كريستال بالاس الـ3، ليكون أول بديل يسجل هدفين في مباراته الأولى بالبريميرليج، منذ سيرخيو أجويرو مع مانشستر سيتي في أغسطس 2011 (ضد سوانزي سيتي).

وعادل كريستال بالاس أكبر نتيجة فوز لهم في ديربي لندني بالبريميرليج، مناصفة مع الفوز على توتنهام في يناير 2005 (3-0) والفوز على أرسنال في أبريل 2017 (3-0).

وحقق إدوارد رقمًا قياسيًا بتسجيله أول أهدافه بعد 28 ثانية من دخوله الملعب كبديل ليصبح أسرع هدف يسجل عن طريق لاعب يخوض مباراته في المسابقة، محطمًا الرقم السابق بأسم الكونغولي تييفي بيفوما مع ويست بروميتش ألبيون ضد كريستال بالاس في فبراير 2014 (36 ثانية).

وعلى ملعب سانت ماري، سقط وستهام يونايتد في فخ التعادل ضد صاحب الأرض، ساوثهامبتون، مع تعادل الفريقين بدون أهداف.

وفشل هداف المسابقة وأفضل لاعب في شهر أغسطس، ميكيل أنطونيو، من هز الشباك بعد أن كان سجل 4 أهداف وصنع 3 أهداف في أول 3 جولات من الموسم، وهي الحالة الفنية التي كانت قادته للحصول على جائزة أفضل لاعب في البريميرليج عن الشهر المنصرم.

ولم يكتفي أنطونيو بالصيام التهديفي في الدوري للمرة الأولى، فتعرض المهاجم للبطاقة الحمراء بعد حصوله على انذارين ضد ساوثهامبتون، لتكون البطاقة الحمراء الثانية في مسيرته (419 مباراة مع الأندية)، بعد البطاقة الحمراء التي تلقاها ضد واتفورد في فبراير 2017.

وعلى ملعب ستامفورد بريدج، سقط أستون فيلا خارج قواعده بنتيجة 3-0 ضد تشيلسي، في مباراة شهدت فشل داني إنجز من التسجيل لصالح الضيوف.

ودخل إنجز المباراة وهو متوج بجائزة أفضل هدف في البريميرليج عن شهر أغسطس (ضد نيوكاسل)، لكن المهاجم الإنجليزي قدم مباراة ضعيفة أمام البلوز، ولم يسدد سوى كرة وحيدة طوال 69 دقيقة لعب، لتشهد المباراة فشل أستون فيلا في التسجيل بمباراة بالدوري للمرة الأولى هذا الموسم.