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مجدي عبدالعاطي: تأخر انطلاق الموسم في مصلحة فاركو .. وهدفنا المنافسة بالدوري

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مجدي عبدالعاطي: تأخر انطلاق الموسم في مصلحة فاركو .. وهدفنا المنافسة بالدوري مجدي عبدالعاطي: تأخر انطلاق الموسم في مصلحة فاركو .. وهدفنا المنافسة بالدوري

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أكد الكابتن مجدي عبدالعاطي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، على أهمية فترة الإعداد التي يخوضها الفريق البرتقالي قبل بدأ المنافسات في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال مجدي عبدالعاطي إن فترة الإعداد الأولى والتي أقيمت في الإسكندرية كانت هدفها اختبار العناصر المتواجدة في الفريق لتحديد المراكز المطلوبة قبل بدأ المنافسات في الدوري الممتاز بالإضافة إلى تجهيز اللاعبين بعد الراحة التي حصل عليها الفريق بعد انتهاء الموسم الماضي.

وعن معسكر الفريق الذي يقام في مدينة السادس من أكتوبر وينتهي يوم ٢٢ سبتمبر الجاري، أكد: «المعسكر الجاري هدفه تحقيق عنصر الانسجام بين الصفقات الجديدة واللاعبين القدامى.

وأضاف المدير الفني لنادي فاركو: «تأخر انطلاق الموسم الكروي الجديد في مصلحتنا من أجل الاستعداد بقوة وترتيب الأوراق وخوض مباريات ودية أكثر».

وعن اختلاف المنافسات في دوري الدرجة الثانية والدوري الممتاز، شدد: «كان لدي تجربة سابقة مع أسوان تشبه تجربة فاركو، لا يوجد فارق كبير وربما يكون الممتاز ب أصعب من دوري الشهرة والإضاءة بسبب طبيعة المنافسة حول الصعود».

وواصل مجدي عبدالعاطي حديثه انه سيحاول تحقيق الانسجام بين اللاعبين القدامى بالفريق والصفقات الجديدة لتحقيق أفضل المستويات وتحقيق نتائج إيجابية مشيرا إلى أن طموحات فريق فاركو هو المنافسة بقوة في الممتاز وليس الاستمرار فقط بالممتاز في الموسم المقبل.

وأشاد مدرب نادي فاركو، بالاحترافية التي تتعامل بها إدارة النادي مع كافة العناصر داخل النادي.

المصرى اليوم

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