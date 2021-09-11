هالاند يثير الجدل باحتفاله بفوز بوروسيا دورتموند على ليفركوزن: «الحمد لله»

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أثار النجم الدولي النرويجي إرلينج هالاند هداف فريق بوروسيا دورتموند اندهاش متابعيه حول العالم وذلك بعد تعليقه على تغريدة نشرها الحساب الرسمي للنادي الألماني اليوم السبت 11-9-2021.

ونشر الحساب الرسمي لنادي بوروسيا دورتموند عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة لهالاند رافعا يده للسماء ومعه زميله في الفريق محمود داوود السوري الأصل، تحت تعليق: «الحمد لله حبيبي».

ليقوم بعدها هالاند بإعادة نشر التغريدة عبر حسابه الخاص تحت تعليق: «الحمد لله».

وأحرز الدولي النرويجي إرلينج هالاند هدفين وصنع هدفا آخر إذ عوض بوروسيا دورتموند تأخره ثلاث مرات قبل أن ينتصر 4-3 على مضيفه باير ليفركوزن في مباراة مثيرة بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم السبت 11-9-2021.

وافتتح فلوريان فيرتس التسجيل لليفركوزن بعد تسع دقائق لكن هالاند قفز أعلى من الجميع ليدرك التعادل بضربة رأس في الدقيقة 37 قبل أن يلغي الحكم هدفا ثانيا للفريق الضيف عبر جود بلينجهام بسبب وجود خطأ في بداية الهجمة.

وأعاد باتريك شيك التقدم لصاحب الأرض في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول.

وأدرك يوليان براندت التعادل لدورتموند في بداية الشوط الثاني، إذ تسلم تمريرة من هالاند بكعب قدمه وسددها في المرمى غير أن موسى ديابي جعل النتيجة 3-2 لليفركوزن بعد ذلك بست دقائق.

ومرة أخرى أدرك دورتموند التعادل بضربة حرة رائعة من رفائيل جيريرو قبل أن يتقدم بركلة جزاء من هالاند قبل 13 دقيقة من النهاية احتسبها الحكم بعد تدخل من أوديلون كوسونو ضد ماركو رويس.