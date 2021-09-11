أخبار عاجلة

فاروق جعفر عن انتقال عبد الغني لبيراميدز: «معنديش فكرة» -
بتهمة القتل الخطأ .. حبس حدث صدم طفل بسيارة ملاكي في السويس -
«القط والصياد» مجموعة قصصية جديدة عن أدب الأطفال للدكتور صلاح شعير -
الفنان الكويتي داوود حسين يمنح عمرو الليثي لقب أمير الكاريزما -
سمية الخشاب عن محمد رمضان : «اتعلمت منه منمشي علشان أحقق حلمي» -
اليوم السبت .. وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان سماع الدولي -
«زى النهارده» وفاة المندوب السامى البريطانى في مصر «لامبسون» ١٨ سبتمبر ١٩٦٤ -
مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر الآن السبت 18 - 9 - 2021 (لحظة بحلظة) -
تركي آل الشيخ يرد على تصريحات حسين لبيب -
«زي النهارده» مصرع داج همرشولد ثانى أمين عام للأمم المتحدة 18 سبتمبر 1961 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الجيش السوداني ينفي جملة وتفصيلا ما أشيع عن محاولة انقلاب في البلاد

Print
الجيش السوداني ينفي جملة وتفصيلا ما أشيع عن محاولة انقلاب في البلاد الجيش السوداني ينفي جملة وتفصيلا ما أشيع عن محاولة انقلاب في البلاد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت القوات المسلحة السودانية جملة وتفصيلا صحة ما أشيع من أنباء «عن حدوث محاولة انقلاب بين صفوفها».

وقال الإعلام العسكري السوداني: «تناقلت بعض الوسائط أخبارا مفبركة مفادها أن القوات المسلحة قد رصدت محاولة انقلابية، أشارت فيها لضلوع بعض الجهات باستخدام عناصر داخل القوات المسلحة».

وأضاف: «تؤكد قواتكم المسلحة نفيها القاطع لهذه الأخبار مع حرصها على استكمال التغيير وبلوغ ثورة ديسمبر المجيدة لغاياتها وسيتم التعامل مع ما أثير وفقا للقانون وتنتهز الفرصة السانحة لتجديد التزامها بحماية الوطن والفترة الانتقالية».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
فاروق جعفر عن انتقال عبد الغني لبيراميدز: «معنديش فكرة»

فاروق جعفر عن انتقال عبد الغني لبيراميدز: «معنديش فكرة»

بتهمة القتل الخطأ .. حبس حدث صدم طفل بسيارة ملاكي في السويس

بتهمة القتل الخطأ .. حبس حدث صدم طفل بسيارة ملاكي في السويس

«القط والصياد» مجموعة قصصية جديدة عن أدب الأطفال للدكتور صلاح شعير

«القط والصياد» مجموعة قصصية جديدة عن أدب الأطفال للدكتور صلاح شعير

الفنان الكويتي داوود حسين يمنح عمرو الليثي لقب أمير الكاريزما

الفنان الكويتي داوود حسين يمنح عمرو الليثي لقب أمير الكاريزما