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أمازون : أدخلنا 30 فئة من المنتجات للسوق المصري

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أمازون : أدخلنا 30 فئة من المنتجات للسوق المصري أمازون : أدخلنا 30 فئة من المنتجات للسوق المصري

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أكد عمر الصاحي، مدير عام أمازون في ، إن أمازون نجحت في الاستحوذ على السوق بداية من عام 2017 من منطلق دورها تجاه العملاء، متابعًأ أن أمازون تسعى لتقديم أكبر عدد من المنتجات بأسعار مخفضة وتوصيلها في أقل وقت زمني للعملاء.

وأضاف عمر الصاحي، مدير عام أمازون في مصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن أمازون نجحت في الدخول لأكثر من 30 فئة من المنتجات في مصر سواء كانت: منتجات منزلية _ أجهزة مطبخ ـ مستلزمات التجميل- الهواتف، متابعًا أنه بعد افتتاح مستودع أمازون في مصر نستطيع تخزين منتجات أكبر للبائعين ومنتجات للبيع المباشر، فضلًا عن توصل المنتجات للعملاء بشكل أسرع.

وتابع أن أمازون في مصر تحرص على التنوع في تقديم المنتجات للمواطنين، مؤكدًا أننا نرصد ردود أفعال العملاء سواء كانت سلبية أو ايجابية، وأن اراء الغير ايجابية توضح لنا ما نحن بحاجه لتحسين فيه.

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