هشام الرشيدي: التحضير لفيلم «ماكو» كان مأساة

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قال المخرج هشام الرشيدي، إن قصة فيلم «ماكو» محاكاة لحادثة العبارة سالم إكسبرس التي كانت مأسوية، خاصة وأن معظم الجثث التي غرقت أغلقت عليهم الأبواب في العبارة، معقبًا: «المكان مليء بالطاقة السلبية، ومن يغوص في المكان قد يسمع أصوات استغاثات.. ممكن تكون حالة نفسية».

وأضاف «الرشيدي»، خلال حواره مع الإعلاميين ليلى عز العرب وهشام إسماعيل، ببرنامج «يا أنا يا هي»، المذاع على فضائية «mix»، مساء السبت، أن التحضير لفيلم «ماكو» يحاكي قصة سالم إكسبرس كان مأساة، لأن الاداء التمثيلي كان تحت الماء، وفكرة من قبل 6 ممثلين، واقناع الممثل بالتدريب 6 أشهر للقيام بهذا الدور أمر صعب للغاية.

وأشار إلى أن السيناريو كان غريبًا، خاصة وأن الكثير من المشاهد كانت موصوفة، ولكن الممثلين المتواجدين في الفيلم كانوا جيدين للغاية، حتى ممن يعاني من فوبيا من المياه مثل الفنانة ناهد السباعي.