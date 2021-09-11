مؤلف «ماكو» يكشف تفاصيل كتابة فيلم يحاكي قصة غرق سالم إكسبرس

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لاقتراحات اماكن الخروج

قال المؤلف أحمد حليم، إنه محب لسيناء وحريص على التواجد في سيناء باستمرار، وأثناء تواجده استمع إلى أن بعض الأجانب يريد الغوص في موقع السفينة سالم إكسبرس، لافتًا إلى أن هذا المكان ملء بالطاقة السلبية، ومن يغوص في هذا الموقع يجب أن يكون قوي جدًا.

وتابع «حليم»، خلال حواره مع الإعلاميين ليلى عز العرب وهشام إسماعيل، ببرنامج «يا أنا يا هي»، المذاع على فضائية «mix»، مساء السبت، أنه بحث عن الحادثة، وعلم أن معظم ضحايا هذا المركب من الأجانب، معقبًا: «الموضوع طلع صعب جدًا».

ولفت إلى أنه قام بمهاتفة المخرج هشام الرشيدي، وبحث معه إمكانية إعداد فيلم عن قصة السفينة الغارقة سالم إكسبرس، فوافقه على هذا الأمر، ولكن في البداية كانت هناك مشكلة في الإنتاج.