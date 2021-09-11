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رنا سماحة لطفلها المستقبلي: «وجودك جوايا مهون كل الدنيا الصعبة» ()

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رنا سماحة لطفلها المستقبلي: «وجودك جوايا مهون كل الدنيا الصعبة» (فيديو) رنا سماحة لطفلها المستقبلي: «وجودك جوايا مهون كل الدنيا الصعبة» ()

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وجهت المطربة رنا سماحة، رسالة لطفلها المستقبلي «مالك»، أعربت فيها عن حبها الكبير له، وأن وجوده هوّن عليها الدنيا الصعبة، حيث نشرت مقطع وهي ترقص على أنغام «أهلا ماما»، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو«إنستجرام».

علقت رنا سماحة على الفيديو، قائلة: «مالك قلبي.. عايزة أقول لك إني بحبك أوي يا حبيبي.. عايزة أقول لك كمان إن وجودك جوايا مهون عليا كل الدنيا الصعبة». وتابعت: «عايزاك تبقى كويس وبخير وقد كل حاجة، عايزاك تقوى وتقوي مامي وتجمد يا بطل، مستنيه أشوفك أوي يا مالك حاسة إنك واحشني».

وأضافت: «بحلم بيك كل يوم من غير ما أشوفك، مشتاقة لليوم اللي هاخدك فيه في حضني يا حتة مني.. بحبك يا أحلى وأصدق وأنقى ما في الحياة».


كانت المطربة رنا سماحة نفت انفصالها عن زوجها الملحن سامر أبوطالب، مؤكدة أنه أمر عارٍ تماما من الصحة ولم تصرح بأي شيء حول الموضوع، وأنها لا تزال زوجة الملحن رسمياً حتى اللحظة ولا صحة لأي شائعات يتم تداولها من تصريحات منسوبة لها.

المصرى اليوم

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