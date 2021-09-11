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السجن المشدد 15 سنة لعاملة بحضانة أطفال لاتجارها في المخدرات

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السجن المشدد 15 سنة لعاملة بحضانة أطفال لاتجارها في المخدرات السجن المشدد 15 سنة لعاملة بحضانة أطفال لاتجارها في المخدرات

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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة، بالسجن المشدد 15 سنة على عاملة بحضانة أطفال بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة.

ووفقا لاوراق القضية، التي حملت رقم 10575 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة العامرية أول، تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالقبض على المتهمة، وبحوزتها كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط مكافحة المخدرات، قيام المتهمة «س.م.م.» عاملة بحضانة أطفال بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطها وألقى القبض عليها أثناء سيرها وتحمل حقيبة جلدية، وبتفتيشها عثر بداخلها على 150 طربة حشيش.

وبمواجهة المتهمة اعترفت بحيازة المواد المخدرة بغرض الاتجار، وفور استكمال التحقيقات في القضية أمرت النيابة العامة بإحالتها إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.

المصرى اليوم

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