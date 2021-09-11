عمار حمدي بعد تحذيره: سأجد طريقة لمواجهة رغبتي في الأكل قبل مباريات الأهلي

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أعرب عمار حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي العائد من الإعارة، عن سعادته بالعودة من جديد للتواجد مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مؤكدًا أنه لم يشترط أبدًا اللعب أساسيًّا، ولا يوجد من «يتشرَّط على الأهلي».

وقال عمار حمدي في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي الأهلي: «شرف لأي لاعب التواجد في صفوف الأهلي وخلال المرحلة المقبلة (هاموت نفسي) حتي أثبت ذاتي مع الفريق ويكون لي دور مهم في مواصلة رحلة المنافسة على كل البطولات».

وانتقل عمار حمدي للحديث عن عشقه الدائم للأكل بكميات كبيرة قبل المباريات، وقال مازحًا: «أعلم أن الموضوع حازم للغاية داخل الأهلي، حيث أبلغني الكابتن محمد الشناوي بذلك، وأكد أن طبيب التغذية في الأهلي الدكتور عبدالرحمن سعيد صارم جدا في هذا الأمر، وبالتالي سأبحث عن طريقة لمواجهة رغبتي الشديدة في تناول الوجبات قبل المباريات بساعتين على الأقل».

ونفى عمار حمدي الشائعات التي ترددت مؤخرًا أنه ربط عودته للأهلي باللعب أساسيًّا وقال: «ما يتردد في الفترة الأخيرة بشأن اشتراط عودتي إلى الأهلي بالمشاركة بشكل أساسي عار تمامًا من الصحة».

وأضاف: «ما ينفعش أتشرَّط على النادي الأهلي وأنا دوري الاجتهاد في التدريبات فقط من أجل نيل ثقة الجهاز الفني».

وأكمل: «لم يسبق أن اشترطت على أي مكان اللعب بشكل أساسي لضمان الاستمرار معه، هذا الأمر غير موجود في كرة القدم، فما بالك بنادٍ كبير بحجم وشعبية النادي الأهلي، كلها شائعات لا أساس لها من الصحة».

وواصل: «اللعب للأهلي مسئولية كبيرة والتواجد معه أمر مهم يمنحك الأفضلية التي لا يحصل عليها اللاعب سوى من خلال قميص الأهلي، مع كامل الاحترام للأندية، وإن شاء الله يكون لي دور مؤثر مع الفريق من أجل التواجد أيضًا في حسابات المنتخب الوطني الأول».

واختتم عمار حمدي حديثه بتوجيه رسالة لجماهير الأهلي قال فيها: «أشكركم على دعمكم المستمر لي وسأبذل قصارى جهدي حتى أكون على قدر ثقتكم. لن أخذلكم وسأقاتل من أجل تحقيق الألقاب مع زملائي في كل البطولات».