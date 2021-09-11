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مستشار رئيس الوزراء: لا يصح أن يعمل المجتمع المدني ضد الدولة

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مستشار رئيس الوزراء: لا يصح أن يعمل المجتمع المدني ضد الدولة مستشار رئيس الوزراء: لا يصح أن يعمل المجتمع المدني ضد الدولة

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قال المهندس هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إن أعداء يحاولون الدخول من أي طريق، ومنها أن المجتمع المدني في مصر لا يحصل على حقه وعليه قيود.

وأضاف محمود، خلال برنامج «آخر النهار» عبر فضائية «النهار»: «أنا رئيس مؤسستين واحدة إعاقة ذهنية وأخرى للتنمية، ولم تقابلني أي عوائق في العمل».

وأردف: «الدولة اكتشفت أن 2500 جمعية تعمل ضد الدولة، يجمعون تبرعات لجماعات متطرفة، ولابد أن يتم اتخاذ إجراءات معها»، مضيفا: «بعد تعديل القانون الجديد ألغيت كل القيود وأي جمعية عايزة تشتغل صح هتشتغل صح، بدون قيود».

وتابع: «راجعنا القانون واعترضنا على بعض البنود وكنا نعتقد أنها لن تحذف لكنها حذفت، واستلمنا القانون الجديد.. لا يصح أن يكون هناك مجتمع مدني يعمل ضد الدولة».

ولفت إلى أن أي دولة فيها 3 أعمدة تحمل المجتمع، هي والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وأعداء مصر كانوا يستغلون قضايا المجتمع المدني ضد مصر في الخارج.

المصرى اليوم

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