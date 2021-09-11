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«تنظيم الاتصالات»: الإنترنت يسهم في دمج ذوي الهمم ضمن الرقمنة

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«تنظيم الاتصالات»: الإنترنت يسهم في دمج ذوي الهمم ضمن الرقمنة «تنظيم الاتصالات»: الإنترنت يسهم في دمج ذوي الهمم ضمن الرقمنة

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قال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الإنترنت والاتصالات أصبحوا أمرا ضروريا لكل الفئات، مشيرًا إلى أن ذلك يسهم في دمج ذوي الهمم ضمن الرقمنة التي تسعى الدولة لتطبيقها خلال الفترة الحالية خاصة بعد ظهور جائحة المستجد «كوفيد 19».

وأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسن عثمان، في برنامج «وطن رقمي»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تبنى استراتيجية خاصة بحقوق المستخدم، ومن أجل اكتمالها استهدف القانون ذوي الهمم، وفقا للقانون الصادر في عام 2018، الخاص بذوي الهمم، والذي يلتزم بتوجه لهم مختلف الخدمات، من بينها خدمة الإنترنت المجانية لهم.

وأشار رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلى أنه تم تخفيض قيمة الخطوط، وإطلاق خدمة جديدة لتقديم الشكاوى من خلال لغة الإشارة، حيث جرى توفير أيقونة عبر موقع وزارة الاتصالات مخصصة لذوي الهمم.

المصرى اليوم

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