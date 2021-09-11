«الكهرباء» تعلن عن وظائف جديدة (التفاصيل وطريقة التقديم)

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بدأت الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى استقبال طلبات التوظيف منذ أمس الأول وحتى 19 سبتمبر الحالي، لعدد 117 مهندس كهرباء قوى و15 مهندس تخصص كهرباء اتصالات من دفعات 2017 وحتى 2020، إلى جانب 158 فنى تشغيل من خريجى الدبلومات الفنية نظام 3 و5 سنوات من دفعات 2017 وحتى 2020، وسيكون العمل بنظام المكافأة فى مختلف مواقع نقل الكهرباء بجميع أنحاء الجمهورية.

ويتم التقديم لوظائف نقل الكهرباء الكترونيا فقط عبر الايميل الخاص لكود كل وظيفة عن طريق عمل ملف PDF يتضمن السيرة الذاتية والشهادات الدالة على إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلى و2 صورة شخصية وشهادة التخرج والتجنيد وصورة من شهادة القيد بنقابة المهندسين، وشهادة خبرة لمهندسى وفنيى الاعمال المدنية، على ان يحدد الوظيفة المتقدم لها طبقاً لمحل إقامته المثبت بالرقم القومى، ويتم التقديم عبر الإيميل الخاص بتلقى الطلبات لكل وظيفة طبقاً للكود المخصص لكل وظيفة، على أن يتم إرسال طلبات التقدم لوظائف أكواد ops1-ops2-cai1-cai2-wos1 على الإيميل: board.financ.eetc@moere.gov.eg، ولوظائف أكواد alex1-alex2-alex3-alex4-alex5-alex6 ترسل على الإيميل: finance.admin.hr.secs.eetc@moere.gov.eg، وللتقدم لوظائف أكواد can1-can2-can3-can4-can5-can6-can7-can8 على الإيميل: hr.sec.eetc@moere.gov.eg. وللتقدم لوظائف أكواد del1-del2-del3-del4-del5-del6-del7 على الإيميل: hr.eetc@moere.gov.eg، وللوظائف أكواد upp1-upp2-upp3-upp4-upp5 على الإيميل: adm.manag.eetc@moere.gov.eg، وللوظائف أكواد mid1-mid2-mid3-mid4-mid5 ترسل على الإيميل: adminstrialaffairs.eetc@moere.gov.eg.