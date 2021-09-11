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بورشه تقدم سيارة سباق كهربائية بقوة ١٠٨٥ حصان

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بورشه تقدم سيارة سباق كهربائية بقوة ١٠٨٥ حصان بورشه تقدم سيارة سباق كهربائية بقوة ١٠٨٥ حصان

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كشفت بورشه عن Mission R الاختبارية المخصصة للسباقات خلال فعاليات معرض ألمانيا الدولي للسيارات IAA بميونيخ.

تعتمد Mission R الاختبارية بمحركين كهربائيين كلًا منهما على محور مختلف، وتبلغ قوة المحرك أعلى المحور الأمامي ٤٣٠ حصان، وتبلغ قوة المحرك أعلى المحور الخلفي ٦٤٥ حصان، بقوة إجمالية ١٠٨٥ حصان، وتتسارع من ٠ إلى ١٠٠ كم/ساعة في أقل من ٢.٣٠ ثانية.

تتوفر Mission R ببطارية سعتها ٨٠ كيلوواط/ساعة، ويستغرق شحن بطاريتها من ٥% إلى ٨٠% ما لا يتعدى ١٥ دقيقة.

سيارة سباق Mission R
سيارة سباق Mission R
سيارة سباق Mission R
سيارة سباق Mission R
سيارة سباق Mission R
سيارة سباق Mission R
سيارة سباق Mission R
سيارة سباق Mission R

المصرى اليوم

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