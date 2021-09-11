«الأطباء»: التأمينات أقرت حق الطبيب في المعاش المبكر دون إلغاء ترخيص المزاولة

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أعلنت نقابة الأطباء، عن إصدار الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، قرارًا رسميًا بحق الأطباء الذين خرجوا للمعاش المبكر، اعتبارا من صدور قانون الخدمة المدنية عام 2016، وحتى نهاية عام 2019، في صرف المعاش المبكر (حتى وان كانوا يمتلكون عيادة خاصة)، ودون إلزامهم بقيد أنفسهم بجدول غير المشتغلين بالنقابة، أو إجبارهم على إلغاء ترخيص مزاولة المهنة كما كانت تطلب هيئة التأمينات سابقا.

وأوضحت النقابة، في بيان صحفي لها، أن ذلك يأتي بعد جهود كبيرة من النقابة، حيث قامت بدراسة مستفيضة لقانون الخدمة المدنية، وقانون التأمينات، وأجرت مخاطبات مع وزيرة التضامن، وعقد لقاءات مع مسئولى التأمينات وتنظيم ورش عمل مع النقابات الفرعية، إلى أن رفعت النقابة دعوى قضائية، واللجوء إلى وزارة التأمينات، وللجمعية العمومية للفتوى والتشريع، حتى صدور فتوى الجمعية العمومية للفتوى لصالح الأطباء، وأخيرا، صدور قرار هيئة التأمينات بتطبيق الفتوى على جميع الحالات المماثلة.

يذكر أن قرار «صرف المعاش المبكر» ينطبق على من خرج على المعاش المبكر حتى نهاية عام 2019 فقط أي من كان ينطبق عليه قانون التأمينات رقم 79 لسنة 1975 وقت خروجه للمعاش المبكر، واعتباراً من أول عام 2020 فينطبق عليه القانون الجديد رقم 148 لسنة 2019 الذي وضع شروطا جديدة وصعبة لصرف المعاش المبكر، ولكن لم تصدر لائحته التنفيذية حتى الآن وبالتالى لم يتم صرف أي معاش مبكر لأى شخص خرج على المعاش المبكر اعتبارا من أول عام 2020 ... ونحن بانتظار صدور اللائحة التنفيذية للقانون الجديد للنظر في اتخاذ الإجراءات اللازمة.