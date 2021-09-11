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العيادات البيطرية بـ"بيئة الطائف" تباشر 20 إصابة في الإبل المشاركة بمهرجان ولي العهد

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بعد تنفيذ أكثر من 50 جولة إرشادية وإيصال الكثير من المعلومات المبسطة

العيادات البيطرية بـ

باشرت العيادات البيطرية التابعة لقسم الثروة الحيوانية بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف أكثر من 20 إصابة في الإبل المشاركة ضمن الخدمات البيطرية التي تقدمها في مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثالثة.

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف، المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي، أن العيادات البيطرية الموجودة بميادين السباق باشرت أكثر من 20 حالة من الإبل، تفاوتت إصاباتها بين الطفيفة والمتوسطة، وجرى ذلك بعد عمليات الكشف والمعاينة من قِبل الأطباء البيطريين.

وأضاف "القاضي" بأن عمليات متابعة الأشواط التي تقدمها العيادات البيطرية، بإشراف مباشر من رئيس قسم الثروة الحيوانية حمد الزايدي، مستمرة، وتكون مصاحبة لجميع المنافسات منذ انطلاق السباقات حتى نهايتها في الفترتَيْن الصباحية والمسائية؛ وذلك لضمان سرعة مباشرة أية إصابات في الإبل المشاركة لا قدر الله، وتقديم العلاجات اللازمة لها.

وأشار "القاضي" إلى أهمية الإرشاد البيطري، ودوره الكبير في إنجاح مهرجان ولي العهد للهجن؛ إذ جرى تنفيذ أكثر من 50 جولة إرشادية، تم إيصال العديد من المعلومات المبسطة من خلالها، التي تضمنت ضرورة الوقاية من الأمراض المشتركة، والحد من الممارسات الخاطئة لدى أصحاب الإبل، والتركيز على التغذية المناسبة لرفع أداء المشاركة في ميادين السباق.

العيادات البيطرية بـ

العيادات البيطرية بـ

مهرجان ولي العهد للهجن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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