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استشاري نساء وتوليد يُعدد فؤائد ومزايا عملية تكيس المبايض

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استشاري نساء وتوليد يُعدد فؤائد ومزايا عملية تكيس المبايض استشاري نساء وتوليد يُعدد فؤائد ومزايا عملية تكيس المبايض

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قال الدكتور إسلام سعيد، استشاري النساء ولتوليد والعقم والحقن المجهري وأطفال الأنابيب، إن عملية تكيس المبايض بالليزر تعد خيارًا علاجيًا جيدًا، إذ يهدف استخدامها إلى تحفيز عملية الإباضة، وتنظيم الدورة الشهرية، وتعزيز فرصة حدوث الحمل، وذلك من خلال إنقاص مستوى هرمون التستوستيرون.

وأضاف «سعيد»، خلال لقائه مع الإعلاميات ياسمين فهمي وهاجر الشرنوبي وشيماء السباعي، في برنامج «3 ستات»، المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم السبت، أن متلازمة تكيس المبايض هي مشكلة صحية شائعة الحدوث، ظهرت لدى 5- 10% من النساء اللاتي يعانين من العقم، ويجدر بالذكر أن 80% من حالات العقم الناتجة عن غياب عملية الإباضة تعزى إلى تكيس المبايض.

وتابع: «تتعدد الخيارات العلاجية التي يمكن استخدامها لحل مشكلة تكيس المبايض، وفي أغلب الحالات تكون النتائج ناجحة وتتمكن المرأة من الحمل، وسنتعرف فيما يأتي أكثر حول عملية تكيس المبايض بالليزر».

المصرى اليوم

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