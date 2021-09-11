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بعد إصرار كارتيرون .. إدارة تتفق مع جنش على الإعارة موسمًا

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بعد إصرار كارتيرون .. إدارة الزمالك تتفق مع جنش على الإعارة موسمًا بعد إصرار كارتيرون .. إدارة تتفق مع جنش على الإعارة موسمًا

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عقدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي برئاسة حسين لبيب جلسة أمس الجمعة، مع محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لحسم موقفه بشكل نهائي مع صفوف القلعة البيضاء.

واتفقت اللجنة المكلفة مع محمود جنش على رحيله عن صفوف نادي الزمالك على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويدرس محمود جنش العروض المقدمه له خلال الساعات المقبلة، للاستقرار على العرض المناسب له، حيث يمتلك جنش أكثر من عرض بالدوري المحلي.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك رفض عقد جلسة مصالحة مع جنش، في الساعات الماضية، حيث أصر على رحيل الحارس، في الميركاتو الصيفي الجاري، مع الإبقاء على الثلاثي محمد عواد ومحمد أبوجبل ومحمد صبحي، في صفوف الفريق الموسم المقبل.

المصرى اليوم

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