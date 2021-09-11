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طبيبة تكشف معلومة هامة عن أسباب التبول اللاإرادي عند الأطفال

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طبيبة تكشف معلومة هامة عن أسباب التبول اللاإرادي عند الأطفال طبيبة تكشف معلومة هامة عن أسباب التبول اللاإرادي عند الأطفال

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قالت رضوى فتحي، استشاري أسري سلوكي، إن تهيئة الأطفال للعام الدراسي تكون من خلال العمل على تنظيم «الدولاب»، وتحديد توقيت معين للمذاكرة، موضحة أن إضافة اللون الأصفر في غرف الأطفال يزيد من النشاط إلى حد كبير.

ولفتت «فتحي»، خلال حوارها مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، إلى ضرورة الحديث مع الأطفال عن أكثير الأشياء التي يحبها في المدرسة، والحديث معه على أصدقائه، والمدرسين، وتأهيله نفسيًا لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وشددت على ضرورة العمل على إيقاظ الأطفال قبل توقيت الذهاب للمدرسة بوقت كافي، حتى لا يتعرض الطفل لتوتر، معقبة: «لو صحيت ابنك بعنف هيكون اليوم كله مش مظبوط»، لافتة أن هناك ضرورة لمراقبة الإبن، وإذا حدث له تبول لا إرادي، ففي هذه الحالة يجب الذهاب لمتخصص، لأن هذا يعني أنه يتعرض لشيء ولا يستطيع أن يعبر عنه.

المصرى اليوم

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