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أحمد موسى: «حياة كريمة» فوتت على «الإخوان» فرصة التغلغل في القرى ()

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أحمد موسى: «حياة كريمة» فوتت على «الإخوان» فرصة التغلغل في القرى (فيديو) أحمد موسى: «حياة كريمة» فوتت على «الإخوان» فرصة التغلغل في القرى ()

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبدالفتاح تحدث خلال فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بشكل واضح عن شروط الجمهورية الجديدة وعن التنوع.

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «نريد الدولة المصرية مستقرة بالجميع عدا من حمل سلاحا وضربني وقتلني»، مشيرًا إلى أن الجمهورية الجديدة بلا إخوان أو إرهابي أو أي شخص خان .

وتابع: «تنظيم الإخوان يعمل حاليًا على ترتيب أوراقه وتنظيم صفوفه ويظهر بشكل جديد ويغير طريقة تواجده وتغلغله في المجتمع».

وتساءل موسى: «عندك شك إن الإخوان خلصوا؟.. الإخوان لم ينتهوا، ولكنهم في حالة كمون، وقد تطول معهم كما حدث المرة الماضية عندما ظلوا كامنين لمدة 80 عاما قبل وصولهم إلى رئاسة الجمهورية».

واستطرد: «مبادرة حياة كريمة قضت على كل ما كان تقوم به جماعة الإخوان الإرهابية، من خلال استغلال حاجة الناس»، مشيرًا إلى أن المبادرة فوتت على الإخوان فرصة التغلغل في القرى.

ولفت موسى إلى أن الجماعة الإرهابية تعمل الآن على تغيير جلدها استعدادًا للعودة مجددًا، مضيفًا أن من يتسبب في الشوشرة على عبادات أصحاب الديانات الأخرى تطوله عقوبة جنائية.

المصرى اليوم

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