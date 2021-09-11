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مريض سمنة يكشف تفاصيل معاناته مع السمنة المفرطة

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مريض سمنة يكشف تفاصيل معاناته مع السمنة المفرطة مريض سمنة يكشف تفاصيل معاناته مع السمنة المفرطة

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قال حلمى رفعت حلمي سالم، مريض سمنة مفرطة، إنه يسكن في محافظة كفر الشيخ ويبلغ من العمر 23 عامًا ووزنه أكثر من 156 كيلو جرام ويعاني من مرض السمنة المفرطة؛ ما جعله لا يستطيع المشي بشكل سليم ودائمًا يشتكي من آلام مبرحة في المفاصل.

أضاف "سالم"، خلال لقائه مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، أن مرض السمنة المفرطة تسبب في عدم مقدرته على ممارسة عمله وحياته بشكل سليم، خاصة وأنه من عائلة كل أفرادها يعانون من السمنة ويعشقون الطعام بكل أنواعه ولكنهم أجروا جراحة تكميم المعدة المصغر وتحويل المسار.

وتابع: "فضلت إجراء جراحة تحويل المسار وتكميم المعدة؛ خاصة وأنها ستعافيني من بعض الأمراض التي أُصبت بها جراء السمنة المفرطة والتي أعاني منها منذ فترة كبيرة وتعوق حركتي وحياتي بشكل طبيعي".

المصرى اليوم

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