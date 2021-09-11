باحث معلوماتي يكشف عن كارثة بشأن «الواي فاي»

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قال عصام البرعي، الباحث في أمن المعلومات، إنه تزداد أهمية الهاتف الذكي يومًا بعد يوم، حيث أصبح مستودع لكافة أسرارنا وبياناتنا، لذا فاختراقه أشبه باقتحام منزلك والوصول إلى ممتلكاتك الخاصة، مشيرًا إلى أنه يجب عليك استخدام تطبيقات الفيروسات للهواتف الذكية، لحماية هاتفك من البرامج الضارة وملفات الـ PDF التي قد يستخدمها المخترقون للوصول إلى بياناتك، ويعتبر أشهر تلك التطبيقات Avast وMcAfee وPanda.

وأوضح «البرعي»، خلال لقائه مع الإعلاميين بدرية طلبة وهند رضا وعامر طاهر، في برنامج «الستات عايزة أيه»، المذاع على قناة «mix»، اليوم السبت، أن خدمة الواي فاي العامة والمجانية في مراكز التسوق أو المقاهي أو المطارات تعد بمثابة خدعة مناسبة لأشكال مختلفة من الاختراقات، فحاول استخدام باقات الإنترنت الخاصة بشكل أفضل، وقم بإيقاف تشغيل الواي فاي على هاتفك تمامًا عندما تكون في مكان عام.

وتابع: «قم دائمًا باستخدام رمز مرور مكون من 4 أو 6 أرقام، لحماية هاتفك وبياناتك في حالة فقدانه، فـلا يستطيع أحد فتحه والوصول إلى أشيائك الخاصة كالبريد الإلكتروني ووجهات الاتصال والصور والمعلومات المصرفية، ويعد ماسح بصمات الأصابع وفتح الهاتف بالتعرف على الوجه بديلاً سهلًا وسريعًا للأرقام والكلمات».