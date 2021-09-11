أخبار عاجلة

فاروق جعفر عن انتقال عبد الغني لبيراميدز: «معنديش فكرة» -
بتهمة القتل الخطأ .. حبس حدث صدم طفل بسيارة ملاكي في السويس -
«القط والصياد» مجموعة قصصية جديدة عن أدب الأطفال للدكتور صلاح شعير -
الفنان الكويتي داوود حسين يمنح عمرو الليثي لقب أمير الكاريزما -
سمية الخشاب عن محمد رمضان : «اتعلمت منه منمشي علشان أحقق حلمي» -
اليوم السبت .. وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان سماع الدولي -
«زى النهارده» وفاة المندوب السامى البريطانى في مصر «لامبسون» ١٨ سبتمبر ١٩٦٤ -
مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر الآن السبت 18 - 9 - 2021 (لحظة بحلظة) -
تركي آل الشيخ يرد على تصريحات حسين لبيب -
«زي النهارده» مصرع داج همرشولد ثانى أمين عام للأمم المتحدة 18 سبتمبر 1961 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

باحث معلوماتي يكشف عن كارثة بشأن «الواي فاي»

Print
باحث معلوماتي يكشف عن كارثة بشأن «الواي فاي» باحث معلوماتي يكشف عن كارثة بشأن «الواي فاي»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عصام البرعي، الباحث في أمن المعلومات، إنه تزداد أهمية الهاتف الذكي يومًا بعد يوم، حيث أصبح مستودع لكافة أسرارنا وبياناتنا، لذا فاختراقه أشبه باقتحام منزلك والوصول إلى ممتلكاتك الخاصة، مشيرًا إلى أنه يجب عليك استخدام تطبيقات الفيروسات للهواتف الذكية، لحماية هاتفك من البرامج الضارة وملفات الـ PDF التي قد يستخدمها المخترقون للوصول إلى بياناتك، ويعتبر أشهر تلك التطبيقات Avast وMcAfee وPanda.

وأوضح «البرعي»، خلال لقائه مع الإعلاميين بدرية طلبة وهند رضا وعامر طاهر، في برنامج «الستات عايزة أيه»، المذاع على قناة «mix»، اليوم السبت، أن خدمة الواي فاي العامة والمجانية في مراكز التسوق أو المقاهي أو المطارات تعد بمثابة خدعة مناسبة لأشكال مختلفة من الاختراقات، فحاول استخدام باقات الإنترنت الخاصة بشكل أفضل، وقم بإيقاف تشغيل الواي فاي على هاتفك تمامًا عندما تكون في مكان عام.

وتابع: «قم دائمًا باستخدام رمز مرور مكون من 4 أو 6 أرقام، لحماية هاتفك وبياناتك في حالة فقدانه، فـلا يستطيع أحد فتحه والوصول إلى أشيائك الخاصة كالبريد الإلكتروني ووجهات الاتصال والصور والمعلومات المصرفية، ويعد ماسح بصمات الأصابع وفتح الهاتف بالتعرف على الوجه بديلاً سهلًا وسريعًا للأرقام والكلمات».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
فاروق جعفر عن انتقال عبد الغني لبيراميدز: «معنديش فكرة»

فاروق جعفر عن انتقال عبد الغني لبيراميدز: «معنديش فكرة»

بتهمة القتل الخطأ .. حبس حدث صدم طفل بسيارة ملاكي في السويس

بتهمة القتل الخطأ .. حبس حدث صدم طفل بسيارة ملاكي في السويس

«القط والصياد» مجموعة قصصية جديدة عن أدب الأطفال للدكتور صلاح شعير

«القط والصياد» مجموعة قصصية جديدة عن أدب الأطفال للدكتور صلاح شعير

الفنان الكويتي داوود حسين يمنح عمرو الليثي لقب أمير الكاريزما

الفنان الكويتي داوود حسين يمنح عمرو الليثي لقب أمير الكاريزما