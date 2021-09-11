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رسميًا.. الاتحاد السكندري يتعاقد مع مدافع السابق

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رسميًا.. الاتحاد السكندري يتعاقد مع مدافع الزمالك السابق رسميًا.. الاتحاد السكندري يتعاقد مع مدافع السابق

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نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى في التعاقد رسميا مع محمد مجدى مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى البنك الأهلى السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد الاتحاد السكندري مع مدافع والمصرى البورسعيدي الأسبق، لمدة ثلاثة سنوات مقبلة، ووقع اللاعب على عقد انضمامه لصفوف زعيم الثغر بحضور إبراهيم حسن مدير الكرة.

يذكر أن الاتحاد السكندري دعم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي حتى الآن بالتعاقد مع كل من محمد عبدالسلام، مدافع الزمالك، نادر رمضان، لاعب خط وسط الإسماعيلي، أحمد يحيى، حارس الإنتاج الحربي، مصطفى عفروتو، ظهير أيمن الحمام المطروحي، الغاني ساليفو مورو، أحمد عادل ميسي، جناح نادي المقاصة، والمهاجم الأنجولي مابولولو والغاني بنجامين بواتنج واليوركيني سعيدو سيمبوريه، لاعب خط وسط المصري البورسعيدي.

محمد مجدي يوقع على عقود انضمامه للاتحاد السكندري

المصرى اليوم

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