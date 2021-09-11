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نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى في التعاقد رسميا مع محمد مجدى مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى البنك الأهلى السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد الاتحاد السكندري مع مدافع الزمالك والمصرى البورسعيدي الأسبق، لمدة ثلاثة سنوات مقبلة، ووقع اللاعب على عقد انضمامه لصفوف زعيم الثغر بحضور إبراهيم حسن مدير الكرة.

يذكر أن الاتحاد السكندري دعم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي حتى الآن بالتعاقد مع كل من محمد عبدالسلام، مدافع الزمالك، نادر رمضان، لاعب خط وسط الإسماعيلي، أحمد يحيى، حارس الإنتاج الحربي، مصطفى عفروتو، ظهير أيمن الحمام المطروحي، الغاني ساليفو مورو، أحمد عادل ميسي، جناح نادي مصر المقاصة، والمهاجم الأنجولي مابولولو والغاني بنجامين بواتنج واليوركيني سعيدو سيمبوريه، لاعب خط وسط المصري البورسعيدي.