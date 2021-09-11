توقف مباراة ميار شريف في نصف نهائي بطولة ألمانيا.. واستكمالها غدًا

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توقفت مباراة نصف نهائي بطولة ألمانيا المفتوحة للتنس «WTA 125» والتي تجمع النجمة المصرية ميار شريف مع منافستها الرومانية جاكلين كريستيان اليوم السبت 11-9-2021 بسبب عدم وجود إضاءة كافية في الملعب الرئيسي، واستكمالها غدًا.

توقفت المباراة والنتيجة تشير إلى التعادل في المجموعات 1-1، وفي المجموعة الثالثة الفاصلة بنتيجة 2-2.

وكتب الحساب الرسمي للاتحاد المصري للتنس عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «مباراة الدور قبل النهائي لبطولة ألمانيا الدولية للتنس (WTA 125) بين ميار شريف واللاعبة الرومانية جاكلين كريستيان توقفت اليوم بسبب عدم وجود إضاءة في الملعب الرئيسي، على أن يتم استكمالها غدًا ان شاء، علماً بان النتيجة كانت 2/2 4/6 7/6.. بالتوفيق لميار غدًا ان شاء الله في استكمال مباراة قبل النهائي والفوز بها، ثم مباراة نهائي الفردي وأيضاً نهائي الزوجي».

وتأهلت ميار شريف نجم التنس العالمية، إلى نصف نهائي البطولة يوم الجمعة، عقب فوزها على التشيكية ريبيكا سرامكوفا بمجموعتين دون رد، بواقع (6-2) و(6-3).

يشار إلى أن ميار شريف كانت قد صعدت لربع النهائي بعد تخطيها عقبة البولندية كاتارزينا كاوا بمجموعتين دون رد أيضًا.

وكانت ميار شريف قد حصدت المركز الثاني، في بطولة إسبانيا الدولية للتنس، بعد الخسارة أمام الهولندية أرنثا روس بالمباراة النهائية، ونجحت لاعبة التنس المصرية، في دخول قائمة أفضل 100 لاعبة في تصنيف المحترفات، كما حققت إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق، بعدما أصبحت أول مصرية تتأهل لبطولتي جراند سلام.

وفازت ميار شريف بـ8 ألقاب فردية، و6 ألقاب زوجي، في مختلف البطولات الدولية التي شاركت بها.