طلبت فدية 50 ألف جنيه.. السجن 3 سنوات لربة منزل اختطفت مندوب مبيعات بالإسكندرية

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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار شوقي إبراهيم الزقم، بمعاقبة ربة منزل بالسجن 3 سنوات، بتهمة الخطف والاحتجاز لقيامها بخطف مندوب مبيعات واحتجازه وطلب فدية من أهليته نظير إطلاق سراحه.

ترجع وقائع القضية المقيدة برقم 3034 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة المنتزه أول عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، ببلاغ من أهلية المجني عليه بخطفه داخل إحدى الشقق بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزه اول، أنه على إثر اتفاق بين المتهمة «إ.ص.ال» ربة منزل والمجني عليه «ح.أ.ح» مندوب بشركة مكملات غذائية، بأن أوهمته بقدرتها على علاجه من مرض الاكتئاب بجلسات خاصة داخل محل سكنها، وعقب وصوله إلى محل الواقعة فوجئ بشخص يشل حركته من الخلف يحمل سلاح أبيض سكين، وطلبت منه المتهمة الاتصال بأهليته، لدفع مبلغ 50 آلف جنيه مقابل إطلاق سراحه.

وتحرر محضر اللازم بالواقعة، وتمكن فريق بحث من مديرية امن الاسكندرية من تحديد مكان خطف المجني عليه وتمكنوا من تحريره والقبض على المتهمة، وبعرضها على النيابة العامة، قررت إحالتها إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.