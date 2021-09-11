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الاتحاد يضرب "أبها" بالستة.. ويُحكم القبضة على الصدارة

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في ليلة تألق "كورنادو" وعودة "المولد"

الاتحاد يضرب

نجح فريق الاتحاد الأول لكرة القدم في تحقيق فوز عريض ومهم على شقيقه أبها في المباراة التي أُقيمت بين الفريقَيْن مساء اليوم.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقَيْن مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفوز الاتحاد بستة أهداف لهدف.

أهداف المباراة جاءت عن طريق إيغور كورنادو في الدقيقة الـ21 قبل أن يضيف رومارينهو الهدف الثاني للفريق في الدقيقة الـ40، ثم نجح لاعب أبها سعد بقير في تسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة الـ41.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة أضاف اللاعب حمدان الشمراني الهدف الثالث للعميد في الدقيقة الـ44، ثم نجح رومارينهو في إضافة الهدف الرابع للفريق في الدقيقة الـ80 قبل أن يضيف فهد المولد الهدف الخامس في الدقيقة الـ89، ويختتم هارون كمارا أهداف الاتحاديين بالهدف السادس في الدقيقة الـ91.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الاتحاديين عند النقطة رقم 9، في حين توقف رصيد أبها عند النقطة رقم 4.

الاتحاد يضرب

الاتحاد يضرب

الاتحاد أبها دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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