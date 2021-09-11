شباب الناصرة يطردون مراسل قناة إسرائيلية من أمام محكمة يوجد فيها الأسرى المعتقلون

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طرد شبان من فلسطيني 48 في مدينة الناصرة، مساء اليوم السبت، مراسل قناة إسرائيلية كان يحاول الحديث معهم لدى وقوفهم أمام محكمة يوجد داخلها الأسرى الأربعة الذين جرى اعتقالهم بعد فرارهم من سجن جلبوع الشديد الحراسة.

وبالترحاب والتصفيق استقبل الشبان الأسرى الأربعة لدى وصولهم إلى المحكمة الإسرائيلية في المدينة لتمديد اعتقالهم.

وتوجّه علي مغربي مراسل القناة "13" الإسرائيلية إلى الشبان- الذين كانوا يرددون الأغاني للأسرى- على أمل الحديث معهم.

وبدأ المراسل في محاولة الحديث مع شابة، سائلا إياها "هل يمكن الحديث معك قليل؟"، إلا أن الفتاة التي كانت تضع الكوفية الفلسطينية على كتفيها ردت بالقول "لا نتحدث مع الإعلام الإسرائيلي".

بعدها قام عدد من الشبان بدفع المراسل بعيدا في محاولة لطرده من المكان، ورفعوا علم فلسطين.

وعلى أثر ذلك، قال المراسل للقناة إنه يتعرض للعنف، مطالبا المذيعة في الأستوديو بالسماح له بمغادرة المكان.