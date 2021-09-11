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مشيرة خطاب: لا يمكن تطبيق قانون «طفلين وبس» بمصر.. وحل الأزمة السكانية «مش صعب»

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مشيرة خطاب: لا يمكن تطبيق قانون «طفلين وبس» بمصر.. وحل الأزمة السكانية «مش صعب» مشيرة خطاب: لا يمكن تطبيق قانون «طفلين وبس» بمصر.. وحل الأزمة السكانية «مش صعب»

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علقت السفيرة مشيرة خطاب، وزيرة الأسرة والسكان سابقا، على وقائع الحلقة النقاشية بعنوان «حقوق الإنسان..الحاضر والمستقبل»، ضمن فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان السبت، والتي حضرها الرئيس عبدالفتاح ، حيث قالت إن مقترح أحد الحضور بسن قانون «طفلين وبس» لا يمكن تطبيقه في .

وأوضحت «خطاب»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مانشيت» عبر فضائية إكسترا نيوز: «دي ثقافتنا وكل واحد حر.. إنما يمكن حل أزمة الزيادة السكانية من خلال تطبيق القوانين الموجودة بالفعل، مثل قانون أن التعليم الأساسي مجاني وإلزامي، وهو القانون الذي لا يتم تطبيقه».

وأضافت: «لو بدأنا في تنفيذ هذا القانون الدنيا هتتغير لأن الأم والأب سينظرون للأبناء على أنهم مسؤولية يجب أن يعولوها ومش هيبعتوا الطفل عشان يشتغل.. لازم نعرف كيف يفكر غير القادرين».

وأكدت أن حل الأزمة السكانية «مش صعب» إذا تم تطبيق هذا القانون، مضيفة: «مش هقوله متخلفش غير 2.. لكن هقوله كل طفل تخلفه لازم يروح المدرسة»، مشددة على أن المشروعات التي شيدتها الدولة في زمن قياسي، يتم ابتلاعها من قبل الزيادة السكانية.

وأكدت السفيرة مشيرة خطاب، أن الزيادة السكانية، تنتهك حقوق الأطفال، لأنها تحرمه من التعليم الذي يعلمه الانتماء وحب الأسرة والوطن، مشددة على دور الإعلام في التوعية بهذه القضية.

المصرى اليوم

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