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أعلنت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج، عن تطعيم أكثر من 200 ألف مواطن بالمحافظة باللقاح المضاد لفيروس «كورونا» منذ بداية حملة التطعيم في شهر مارس من العام الجاري.

وقالت وكيل صحة سوهاج- في تصريحات لها اليوم- إن وزارة الصحة سهلت الحصول على اللقاح من خلال التسجيل فقط والذهاب لأقرب فريق متنقل وتلقي اللقاح دون تعقيدات، وأنه تم زيادة عدد مراكز تلقي اللقاح بالمحافظة إلى 15 مركزاً مخصصاً للمواطنين، إلى جانب الفرق المتنقلة يومياً بجميع أنحاء المحافظة لتوفير اللقاح لجميع المواطنين والتيسير عليهم، كما أن هناك 11 مركزاً لتلقى اللقاح جرى تخصيصها للمسافرين إلى الخارج، مناشدة المواطنين بسرعة التسجيل لتلقي التطعيم والتوجه لأقرب فريق متنقل وأخذ اللقاح .

وأشادت وكيل الصحة، بوعى المواطنين وحرصهم على أخذ اللقاح والحصول عليه، لافتة إلى نشر فرق التواصل المجتمع بجميع مراكز تلقي اللقاح للتيسير على المواطنين أثناء التطعيم، وتنظيم توافد المواطنين ومتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية داخل تلك المراكز، وبخاصة إرتداء الكمامة، والحفاظ على التباعد الإجتماعي.