صحة السويس تُنظم محاضره عن مفهوم إدارة الأزمات في تقديم الخدمات الصحية

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نظمت إدارة المستشفيات بالتعاون مع إدارة التمريض بمديرية الصحة بقيادة الدكتور أحمد محمد نوح وبحضور مس ثريا حنفي مدير إدارة التمريض ومس إيمان على مفتشة الرعاية التمريضية العلاجية.

وقام الدكتور أحمد محمد نوح، بتعريف مفهوم تعريف الأزمة بشقيها الداخلي والخارجى والأساليب العلمية الحديثة في التعامل مع الأزمات وكيفية التعامل الاستباقي معها ووضع خطط بديله حسب الإمكانيات المتاحه، كما تم التطرق لوضع أليات لمنظومة الإستدعاء وإدارة الأزمة خطوه بخطوه والتوثيق لأليات التعامل والقياده الميدانية.

كما تم شرح عملي لبعض الأزمات وكيفية التعامل معها وتم مناقشتها مع فرق التمريض بالمستشفيات.