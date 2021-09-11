جمال العدل عن محمد رمضان: «تصرفاته هوجاء .. وغلطته الكبري واقعة الطيار»

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قال المنتج جمال العدل، إنه وأشقائه بالشركة المنتجة الخاصة بهم اكتشفوا عددا كبيرا من الفنانين أصبحوا نجوما الآن، موضحاً أنه وإخوته عندما انتجوا مسلسل «حديث الصباح والمساء»، اكتشف عددا كبيرا من الفنانين على رأسهم منة شلبي، حنان مطاوع، ريهام عبدالغفور، أحمد رزق، أحمد زاهر.

وأضاف «العدل»، خلال لقاء ببرنامج «السيرة»، عبر قناة dmc، أننا قدمنا الفنان محمد رمضان، في مسلسل «في أيد أمينة»، وكان يبلغ من العمر حينها 16 عاما.

وتابع «العدل»، توقعت أن يكون محمد رمضان، نجم مصر الأول في وقت ما، مؤكداً أنه فنان شاطر ودؤوب، إلا أن وصف تصرفاته في الفترة الأخيرة «هوجاء» .

وأوضح «العدل»، إلى أن البعض يهاجم الفنان محمد رمضان، بسبب أفعاله وتصرفاته، منوهًا إلى أن رمضان محبوب من الجمهور ويقدم أعمال فنية يتابعها الملايين.

وأشار «العدل»، إلى أن أكبر خطأ لمحمد رمضان ارتكبه هو مشكلته مع الطيار الراحل أشرف أبواليسر، مواصلًا: «رغم إن محمد رمضان خير .. كان بيجي المكتب عندي بيوزع فلوس على الناس اللي كانت متواجدة في كل مرة يزورني فيها، وهو رجل جدع وخير ولطيف».