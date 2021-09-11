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تفقدت الفنانة الدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة في مستهل زيارتها لمحافظة الأقصر مكتبة مصر العامة وكان بصحبتها نائب محافظ الأقصر والدكتور احمد امان المنسق العام لمكتبات مصر العامة ومحمد عباس مدير المكتبة في حضور قيادات وزارة الثقافة المهندس محمد ابو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري الدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية، الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة .

قالت عبدالدايم ان الاقصر اقدم عواصم العالم ومخزن الحضارات ومدينة المائة باب تظل المعرفة والكتاب احد مقوماتها الهامة في بناء الشخصية المصرية على مر العصور وهو ما يعكس ثراء الشخصية الابداعية لابناءها، واضافت ان المدينة زاخرة بالمواهب والمبدعين فنيا وثقافيا واكدت ان مكتبات مصر العامة احد اذرع المعرفة والوعي للمواطن المصري في مختلف المحافظات وتلعب دورا هاما في خلق جيل جديد مستنير واشادت بدور المكتبه في نشر التنوير بين ابناء المحافظة .

كما اطلعت وزيرة الثقافة على عدد من الانشطة بالمكتبة منها دورات تدريبية على استخدام التكنولوجيا وورش الرسم للاطفال وقاعات الاطلاع وعرض بانوراما الحضارة التاريخية الذي يرصد تاريخ مصر الفرعونية وشهدت مجموعة عروض فنية متنوعة للموهوبين من ابناء الاقصر من الاطفال والشباب ووجهت بضرورة تزويد المكتبة بإصدارات الوزارة في مختلف مجالات المعرفة والتى من شأنها المساهمة في تطوير الوعى وتنمية الادراك .