الجيزة تزيل مخالفات تحويل نشاط من السكني إلى التجاري

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تلقت محافظة الجيزة شكوي من مواطني منطقه ج بحدائق الأهرام بوجود مخالف قام بتكسير سور العقار الخاص به وتحويل الوحدات من الغرض السكني إلى محال تجارية بالمخالفه للقانون.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على الفور رئيس حي الهرم بسرعة التعامل مع الشكوي الواردة وازالتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وشن حي الهرم من خلال قطاع هضبه الاهرام حمله على المنطقه المشار اليها وازاله كافه مخالفات البناء بالعقار ١٨٢ ج محل الشكوي وتحرير محضر بالواقعه لإتخاذ الإجراءات القانونية وسوف يتم إجراء المتابعه الدورية للتأكد من عدم تكرار المخالفة.