حسام موافي يحدد أسباب القيء المستمر وعلاقته بالحالة النفسية

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أوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أسباب القيء المستمر، وهل له علاقة بالحالة النفسية أم لا؟

وأضاف حسام موافي، خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، أن التهاب البنكرياس قد يكون سببا في القيء المستمر، موضحا أنه يتم فحصه عن طريق الأشعة المقطعية، أو الموجات الصوتية بالمنظار.

وتابع أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أنه في حالة سلامة البنكرياس وعدم إصابته بالالتهابات ربما يكون سبب القيء المستمر مرضًا نفسيًا، موضحًا أن المرض النفسي يأتي لمختلف الأشخاص في مراحل عمرية متفاوتة، ويتسبب في الكثير من الأعراض أحدها القيء.

وأردف حسام موافي أن البنكرياس عضو يوجد في الظهر، وأحيانا لا يُرى عند إجراء الفحوصات الطبية، لذا كانت الموجات الصوتية بالمنظار الحل الأمثل لتشخيصه، مضيفا عند التأكد من سلامة البنكرياس يجب التوجه إلى طبيب نفسي، لكن ليس بالضرورة أن يكون سوء الحالة النفسية مرضًا عقليًا.