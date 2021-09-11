الجيزة رفع 9529 طن مخلفات

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قامت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة برفـع ٩٥٢٩ طن مخلفات لرفع كفـاءة النظـافـة والحدائق بنطاق أحياء الجيزة، شملت حـي العجوزة، الدقي، فقـد قامت أجهزة الهيئة بحملات نظافة وتجريد وتفريغ صناديق محورية، وكنس آلي شملت شارع جامعة الدول العربية، ميدان لبنان، شارع لبنان، شارع وادي النيل بنطاق حي العجوزة. وشارع التحرير، شارع الدقي، شارع محيي الدين أبوالعز، شارع وزارة الزراعة، شارع نادي الصيد بنطاق حي الدقي.

بالإضافة أيضاً إلى فرق الحدائق شملت أعمال قص وتهذيب الأشجار، وصيانة المسطحات الخضراء، وقص النجيلة، وتقليم النخيل، وتقطيع ورفع ناتج سقوط شجرة بشارع جامعه الدول العربيه وأمام مسجد مصطفى محمود، وقص النجيلة وصيانة المسطحات الخضراء بميدان لبنان بنطاق حي العجوزة، وأعمال قص النجيلة بشارع نادي الصيد وفرد وتسوية الرمال تمهيداً للزراعة بالجزيرة الوسطى بشارع ثروت بنطاق حي الدقي.