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المفتي : تعدد الزوجات ينبغي أن يكون له مبرر قوي مع مراعاة العدل

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المفتي : تعدد الزوجات ينبغي أن يكون له مبرر قوي مع مراعاة العدل المفتي : تعدد الزوجات ينبغي أن يكون له مبرر قوي مع مراعاة العدل

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قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن تعدد الزوجات ينبغي أن يكون له مبرر قوي معتبر مع مراعاة العدل بين الزوجات.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه بغض النظر عن كون التعدد أصلا كان أو فرعا فلا بد على كل حال أن يكون التعدد تحت وطأة مبرر قوي معتبر، وأن يتوافر العدل مع باقي الزوجات.

وتابع الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية في رده على بعض أسئلة المتابعين للبرنامج ومنها: حكم مبادرات الزواج المؤقت التي روج لها البعض مؤخرًا بدعوى حل مشاكل الزواج.

وقال المفتي إن ما يقوم به بعض الناس من إطلاق أسماء جديدة على عقد الزواج واشتراطهم فيه التأقيت بزمن معين ونحو ذلك؛ يؤدي إلى بطلان صحة هذا العقد.

واستطرد الدكتور شوقي علام أن الزواج الشرعي هو ما يكون القصد منه الدوام والاستمرار وعدم التأقيت بزمن معين، وإلَّا كان زواجًا مُحرَّمًا، ولا يترتب عليه آثار الزواج الشرعية ومن ثم، فلا تسهم هذه المبادرات في حل المشكلات، بل تساهم في زيادة التباعد والتفكك الأسري.

المصرى اليوم

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