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المفتي : مكافحة التطرف لا تقف عند حدود المؤسسات الدينية

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المفتي : مكافحة التطرف لا تقف عند حدود المؤسسات الدينية المفتي : مكافحة التطرف لا تقف عند حدود المؤسسات الدينية

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قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن مكافحة التطرف لا تقف عند حدود المؤسسات الدينية ..ولكن تشمل كل مؤسسات المجتمع.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن قضية التطرف تعد واحدة من أهم القضايا الحيوية وذات الخطر الكبير حيث إن خطر التطرف يهدد الأمن والنظام العام في المجتمع.

وتابع أن التطرف صوره واسعة وآثاره كثيرة الحدوث في حياتنا اليومية، وهو يحاول بكل وسيلةٍ التوغُّل داخل المجتمعات، ويتخذ أساليب ملتوية مستغلًّا العاطفة الدينية تارة، وتارة أخرى الإشكالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ليصل إلى كافة المواطنين بمستوياتهم المختلفة في المجتمع.

وكشف الدكتور شوقي علام أن مواجهة التطرف إنما تكون ناجعةَ الآثارِ إذا بُنِيَتْ على تشخيص سليم للمرض ومنهج فكري ناظم لإجراءات المواجهة.

المصرى اليوم

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