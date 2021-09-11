طرح فيلم « 30 مارس» في 50 دور عرض وإقبال جماهيري كبير

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أعلنت الجهة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد «30 مارس» الذي تم طرحه في دور العرض السينمائي بداية من الأربعاء الماضي عن طرح الفيلم في 50 دور عرض مختلفة وذلك بعد النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه الفيلم مؤخرا وخاصة مع بداية عرضه في السينما .

وتم طرح الفيلم في دور عرض القاهرة التالية:

النايل سيتي، كوزموس،رينسانس داون تاون،جالاكس،مترو، القاهره، الهرم،كايرو مول الهرم، السرايا مول الحدائق ،سيتي مول شبرا، جالاكسي المنيل، جالاكس المعادي، بندر المعادي، مول العرب، مول مصر، امريكانا بلازا، داندي مول،سيتي ستارزجولدنستارز، سيتي سنتر الماظه،صن سيتي،كايرو فيستيفال، بوينت ٩٠، الرحاب، بورتو كايرو، جولف سيتي، العبور،مدينتي، سي سينما ارابيلا

اسكندرية:- سيتي سنتر كارفور، جرسز بلازا، سان استيفانو، أمير اسكندرية، الديب مول، جالاكسي مترو اسكندرية مجمع سموحة، رويال بلازا المنتزة، العجمي استار، باقي المحافظات،:- جالاكسى مول العرب ،طنطا سي سينما شيفال طنطا،الحرية اسماعلية، الكروان بورسعيد، جالاكسي المنصورة،المصرية بلازا الزقازيق، سي سينما الجونه،جراند سينما الغردقة، سكيب المنيا،سيجال الغردقة، كيروسيز شرم.

«30 مارس» بطولة أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، أسما أبواليزيد، خالد الصاوي، صبري فواز، أحمد خالد صالح، محمد جمعة، ندا موسى ومحمد شاهين، محمد على رزق، بجانب عدد كبير من ضيوف الشرف منهم نيللى كريم إنجي المقدم، ووليد فواز ومن تأليف حميد المدني، إخراج أحمد خالد موسى.

‎تدور قصة الفيلم في إطار من السيكو دراما تدور أحداثه حول بطل لديه مرض نفسى ما، يتم اتهامه في جريمة ما حدثت يوم 30 مارس، مما يجعله رحلة لإثبات براءته وذلك في إطار من الإثارة والتشويق.