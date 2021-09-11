الجيزة فض أسوق الجمعة بشوارع المطار والصفطاوي

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واصلت محافظة الجيزة من خلال الأحياء والمراكز في تحسين مستوي الخدمات المقدمة لمواطنيها ومواجهه المظاهر السلبيه ورفع الإشغالات في اطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة..

وقام حي شمال الجيزة بفض سوق الجمعة الأسبوعى بشارع المطار وضبط سيارة مخالفة محملة باقمشة أثناء محاولة دخولها السوق مجددا بعد فضه من البائعين وتم ايداعها جراج الحي وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف. كما قام الحي بفض سوق الجمعة الأسبوعى بشارع الصفطاوى بالبراجيل ورفع الباعة الجائلين والاشغالات الثابته والمتحركة بشارع العامل الأول بالإضافة إلى تجريد شارع المطار في الاتجاهين من منزل كوبرى احمد عرابى بمتابعه من أشرف بكر رئيس الحي.

كما قام حي العمرانية بالتعاون مع هيئة النظافة بحملة تجريد وتمهيد ورفع مخلفات شارع مدكور من شارع الهرم بمتابعة محمد نور الدين رئيس الحي .