ضبط عاملين بتهمة ترويج مخدرى الحشيش والشابو في سوهاج

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تمكنت اليوم مباحث مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج، من ضبط عاملين بمركزى المراغة والبلينا لاتجارهما في مخدرى الحشيش والشابو، وترويجهما بين المدمنين بدائرة المركزين.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، بتمكن قوة من قسم مباحث مكافحة المخدرات بالمديرية، برئاسة المقدم مصطفى رأفت الشندويلى رئيس مباحث القسم، من ضبط 17 قطعة لجوهر الحشيش المخدر يزنوا حوالى 180 جرام، وسلاح أبيض «مطواة قرن غزال»، بحوزة المتهم أحمد. أ. ح «26 سنة- عامل» ومقيم بدائرة مركز المراغة، وضبط 9 لفافات لمادة الشابو المخدر يزنوا حوالي 30 جرام وسلاح أبيض «سكين» بحوزة محمد. ن. ع «22 سنة- عامل» ويقيم بدائرة مركز البلينا، وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجارن تحرر محضرين بواقعتى الضبط، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.