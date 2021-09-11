حسين الشحات ضيف أولى حلقات «كورة كل يوم» على «الحياة»

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يستضيف الإعلامي كريم حسن شحاتة، في أولى حلقات برنامجه «كورة كل يوم»، نجم النادي الأهلي حسين الشحات، وذلك في حلقة السبت على قناة «الحياة» في تمام الساعة الحادية عشر مساء.

يفتح جناح الأهلي الطائر حسين الشحات، خلال الحلقة خزينة الأسرار لموسم بطولات الأهلي، حيث يتحدث عن برونزية كأس العالم للأندية والساعات الأخيرة للمنتخب المصري في الجابون، بالإضافة إلى الكثير من الملفات الساخنة.

البرنامج يعرض من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشر مساء، حيث يقدم تحليلًا كاملًا للمباريات والبطولات، ويستضيف نقاد رياضيون، كما يقدم تغطية يومية لأخبار الأندية.