أخبار عاجلة

صديقة فتاة مول سيتي ستارز تكشف كواليس الساعة الأخيرة وسر بكائها قبل الحادثة -
تركي آل الشيخ يشعل السوشيال ميديا: «جاهزين نولعها» -
سمية الخشاب عن مواصفات فتى أحلامها : «دمه خفيف و ميرغيش كتير» -
« خرج من العناية المركزة » .. أحمد فهمي يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للشقيقه كريم -
بحضور قيادات تعليمية وبرلمانية.. نيو رمسيس كوليدج تحتفل بتخرج دفعة ٢٠٢١ -
«5 في وش العدو» .. سمية الخشاب تكشف عدد زيجاتها -
8 سيارات متنقلة لتلقي لقاح كورونا في كفر الشيخ -
داود حسين : اشتغلت في بداية حياتي صبي ميكانيكي و عامل بمحل ملابس -
ارتفاع جديد فى الإصابات .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا -
وفاة الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة عن عمر ناهز الـ84 عامًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

حسين الشحات ضيف أولى حلقات «كورة كل يوم» على «الحياة»

Print
حسين الشحات ضيف أولى حلقات «كورة كل يوم» على «الحياة» حسين الشحات ضيف أولى حلقات «كورة كل يوم» على «الحياة»

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يستضيف الإعلامي كريم حسن شحاتة، في أولى حلقات برنامجه «كورة كل يوم»، نجم النادي الأهلي حسين الشحات، وذلك في حلقة السبت على قناة «الحياة» في تمام الساعة الحادية عشر مساء.
يفتح جناح الأهلي الطائر حسين الشحات، خلال الحلقة خزينة الأسرار لموسم بطولات الأهلي، حيث يتحدث عن برونزية للأندية والساعات الأخيرة للمنتخب المصري في الجابون، بالإضافة إلى الكثير من الملفات الساخنة.
البرنامج يعرض من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشر مساء، حيث يقدم تحليلًا كاملًا للمباريات والبطولات، ويستضيف نقاد رياضيون، كما يقدم تغطية يومية لأخبار الأندية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
موعد مباراة مصر وليبريا بث مباشر قبل مواجهة ليبيا في تصفيات كأس العالم

موعد مباراة مصر وليبريا بث مباشر قبل مواجهة ليبيا في تصفيات كأس العالم

الفيفا يعلن الحرب على «يويفا» و«كونميبول» للفوز بمعركة إقامة كأس العالم كل عامين

الفيفا يعلن الحرب على «يويفا» و«كونميبول» للفوز بمعركة إقامة كأس العالم كل عامين

فيفا يضغط بسلاح استطلاع الرأى لتمرير مقترح إقامة كأس العالم كل عامين

فيفا يضغط بسلاح استطلاع الرأى لتمرير مقترح إقامة كأس العالم كل عامين

كارلوس كيروش: التأهل لكأس العالم ليس سهلاً.. وهذا رأيي في اللاعب المصري

كارلوس كيروش: التأهل لكأس العالم ليس سهلاً.. وهذا رأيي في اللاعب المصري