أخبار عاجلة

صديقة فتاة مول سيتي ستارز تكشف كواليس الساعة الأخيرة وسر بكائها قبل الحادثة -
تركي آل الشيخ يشعل السوشيال ميديا: «جاهزين نولعها» -
سمية الخشاب عن مواصفات فتى أحلامها : «دمه خفيف و ميرغيش كتير» -
« خرج من العناية المركزة » .. أحمد فهمي يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للشقيقه كريم -
بحضور قيادات تعليمية وبرلمانية.. نيو رمسيس كوليدج تحتفل بتخرج دفعة ٢٠٢١ -
«5 في وش العدو» .. سمية الخشاب تكشف عدد زيجاتها -
8 سيارات متنقلة لتلقي لقاح كورونا في كفر الشيخ -
داود حسين : اشتغلت في بداية حياتي صبي ميكانيكي و عامل بمحل ملابس -
ارتفاع جديد فى الإصابات .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا -
وفاة الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة عن عمر ناهز الـ84 عامًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الاتحاد" يستضيف "أبها" للوصول للقمة.. و"ضمك" في مواجهة "الفيصلي"

Print
"الاتحاد" يستضيف "أبها" للوصول للقمة.. و"ضمك" في مواجهة "الفيصلي" "الاتحاد" يستضيف "أبها" للوصول للقمة.. و"ضمك" في مواجهة "الفيصلي"
مباراتان في افتتاحية الجولة الرابعة من مسابقة الدوري

يعاود قطار دوري كأس الأمير محمد بن سلمان انطلاقته بعد التوقف الدولي الذي استمر قرابة أسبوعين بسبب أيام الفيفا، وذلك ابتداء من الليلة بإقامة مباراتَيْن ضمن الجولة الرابعة من المسابقة.

ضمك - الفيصلي
يتطلع الفيصلي لاستعادة توازنه حينما يحل ضيفًا ثقيلاً على ضمك على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها عند الساعة الـ(6:50) مساء.

بدأ الفيصلي موسمه بالتعادل أمام مضيفه الأهلي 1-1، ومن ثم الفوز على ضيفه النصر 2-1 في المباراة الثانية، في حين خسر مباراته السابقة أمام ضيفه الاتحاد بنتيجة 2-1؛ ليحتل المركز الثامن برصيد 4 نقاط.

وفي المقابل لا يختلف وضع ضمك كثيرًا عن الفيصلي؛ إذ بدأ موسمه بخسارة ثقيلة أمام مضيفه النصر 1-4، وحقق انتصارًا ثمينًا أمام الطائي بهدف نظيف، وتعادل في المرحلة السابقة أمام مضيفه الأهلي 1-1؛ ليحتل المركز الـ11 برصيد 4 نقاط.

الاتحاد - أبها
يسعى الاتحاد لمواصلة انطلاقته وتحقيق فوزه الثالث تواليًا حينما يستضيف أبها على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة عند الساعة الـ(8:35) مساء.

نجح الاتحاد بتجاوز خسارته في المرحلة الأولى من أمام الفيحاء الصاعد حديثًا؛ وحقق انتصارين متتاليَيْن أمام الرائد والفيصلي.

مباراة الغد هي الأولى للمدرب الجديد الروماني كوزمين كونترا الذي يبحث عن تحقيق بداية قوية من خلال حصد النقاط الثلاث التي ستكون كفيلة بوضع الفريق بصدارة الترتيب مؤقتًا.

وفي المقابل يبحث أبها عن مواصلة أدائه المميز الذي قدمه هذا الموسم؛ إذ جمع 4 نقاط من خلال فوزه على الشباب، وتعادله أمام الاتفاق، في حين خسر مباراة وحيدة أمام الباطن؛ ليحتل المركز التاسع بفارق 3 نقاط عن المتصدر الهلال.

الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وفاة الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة عن عمر ناهز الـ84 عامًا

وفاة الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة عن عمر ناهز الـ84 عامًا

"الضباع لا تأكل الأسود".. شاهد الخطأ الذي دفعت الضباع ثمنه غاليًا

"الضباع لا تأكل الأسود".. شاهد الخطأ الذي دفعت الضباع ثمنه غاليًا

وفاة الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة عن عمر ناهز الـ84 عامًا

وفاة الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة عن عمر ناهز الـ84 عامًا

"الضباع لا تأكل الأسود".. شاهد الخطأ الذي دفعت الضباع ثمنه غاليًا

"الضباع لا تأكل الأسود".. شاهد الخطأ الذي دفعت الضباع ثمنه غاليًا