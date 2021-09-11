أخبار عاجلة

صديقة فتاة مول سيتي ستارز تكشف كواليس الساعة الأخيرة وسر بكائها قبل الحادثة -
تركي آل الشيخ يشعل السوشيال ميديا: «جاهزين نولعها» -
سمية الخشاب عن مواصفات فتى أحلامها : «دمه خفيف و ميرغيش كتير» -
« خرج من العناية المركزة » .. أحمد فهمي يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للشقيقه كريم -
بحضور قيادات تعليمية وبرلمانية.. نيو رمسيس كوليدج تحتفل بتخرج دفعة ٢٠٢١ -
«5 في وش العدو» .. سمية الخشاب تكشف عدد زيجاتها -
8 سيارات متنقلة لتلقي لقاح كورونا في كفر الشيخ -
داود حسين : اشتغلت في بداية حياتي صبي ميكانيكي و عامل بمحل ملابس -
ارتفاع جديد فى الإصابات .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا -
وفاة الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة عن عمر ناهز الـ84 عامًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"هدية الحاج" تطلق مشروع خطتها الإستراتيجية الثالثة بجوار الحرم المكي

Print
"العامر": تم وضعها لتتماشى مع تحقيق أهداف الرؤية الطموحة 2030

أطلقت جمعية هدية الحاج والمعتمر مشروع بناء خطتها الإستراتيجية الثالثة تحت شعار "خطة نجاح" في مقرها الرئيس بجوار الحرم المكي بمشاركة مجلس إدارة الجمعية، ومنسوبي الإدارة التنفيذية للجمعية، وفريق الخطة الإستراتيجية.

وتفصيلاً، أوضح المدير العام للجمعية منصور العامر أن جمعية هدية زاخرة بالكوادر الوطنية المميزة، والتي عملت خلال الأعوام الماضية بعد توفيق الله في وضع هدية في مقدمة الجمعيات الخيرية في وطننا المعطاء، شاركت في تقديم أنموذجٍ فريدٍ من الخدمات النوعية والإبداعية للحجاج والمعتمرين والزوار طوال العام.

وأضاف "العامر" أنه بدعم ودعاء المحبين أصبحت من أهم وأبرز الجهات الخادمة لضيوف الرحمن بإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إدارياً، ووزارة الحج والعمرة فنياً بمتابعة إدارة المسؤولية الاجتماعية فيها.

وبين أن الجمعية وضعت خطتها الإستراتيجية لتتماشى مع تحقيق أهداف الرؤية الطموحة 2030، ومواءمة برامجها وخدماتها مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن وإثراء تجربتهم الإيمانية.

وأكد "العامر" أن الخطة الإستراتيجية أتت لتعزيز الجهود السابقة لأعضاء مجالس إدارة الجمعية في الدورتين الأولى والثانية، وتأسيساً للمسيرة التي يقودها مجلس إدارة الجمعية في دورته الثالثة شاكراً لجميع منسوبي الجمعية دورهم وما يقدمونه من تفان في خدمة ضيوف الرحمن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وفاة الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة عن عمر ناهز الـ84 عامًا

وفاة الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة عن عمر ناهز الـ84 عامًا

"الضباع لا تأكل الأسود".. شاهد الخطأ الذي دفعت الضباع ثمنه غاليًا

"الضباع لا تأكل الأسود".. شاهد الخطأ الذي دفعت الضباع ثمنه غاليًا

وفاة الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة عن عمر ناهز الـ84 عامًا

وفاة الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة عن عمر ناهز الـ84 عامًا

"الضباع لا تأكل الأسود".. شاهد الخطأ الذي دفعت الضباع ثمنه غاليًا

"الضباع لا تأكل الأسود".. شاهد الخطأ الذي دفعت الضباع ثمنه غاليًا