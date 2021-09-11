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قال عادل سالم الممرض الذي ظهر خلال فيديو يطالبه فيه طبيب بالسجود لكلب، إن الواقعة حدثت منذ سبعة أشهر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، على mbc مصر مساء الجمعة، أن تداول الفيديو كان صادمًا بالنسبة له، متابعًا: «لو كان الفيديو في حدود بينا مكنش هيبقى فيه مشكلة.. ولادي تعبوا جدًا بسبب منظري».

وأكمل أن الطبيب كان عنده كلب ومات، وأنا مكنتش أعرف، قولتله إيه المشكلة إنه مات.. قالي أسجد للكلب كاعتذار عن اللي قولتله.. الواقعة كانت في مستشفى خاصة، كنا بنهزر لكن مش لدرجة يحصل كده«.

وبكى الممرض معتذرًا عما أسماها الإساءة لمهنة التمريض، مطالبا بحذف الفيديو من على مواقع التواصل لما تعرض له من إساءة.

كانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وجهت بتشكيل لجنة مكبرة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بالوزارة، للتحقيق في واقعة فيديو الطبيب.

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها إنه بالتنسيق مع إدارة المستشفى وتم إيقاف الطبيب صاحب الواقعة عن العمل، بجانب إيقاف العمل بالعيادة محل الواقعة داخل المستشفى، من خلال الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بالوزارة، وذلك لحين الانتهاء من التحقيقات الجارية.