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«البيئة» تكشف حقيقة ظهور أسماك القرش في الساحل الشمالي

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«البيئة» تكشف حقيقة ظهور أسماك القرش في الساحل الشمالي «البيئة» تكشف حقيقة ظهور أسماك القرش في الساحل الشمالي

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أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توجيهاتها بتشكيل لجنة عاجلة من خبراء المحميات والحياة البحرية والفرع الإقليمى لجهاز شؤون البيئة للوقوف على حقيقة مزاعم تعرض أحد العاملين المنوط بهم مراقبة الشواطىء بأحدى قرى الساحل الشمالى بالبحر المتوسط لهجوم من سمكة قرش أثناء ممارسة عمله في مسح الشاطئ بصفة دورية يوميا لمعرفة أماكن الصخور وتوجيه المصطافين لأماكن أخرى للسباحة، وتقوم الوزارة بمتابعة الموقف أول بأول.

وأضافت د. ياسمين فؤاد، أن اللجنة المشكلة أكدت أن المعلومات المؤكدة حول الحادث تفيد بعدم تعرض الغواص لهجمة سمكة قرش، كما قام الأطباء المكلفين بعلاج المصاب بفحص الأصابة وأفادوا أنها ناتجة عن جرح قطعى بآله حادة وليس بسبب كائن بحرى، كما قام خبراء وزارة البيئة بالانتهاء من أعمال فحص الجرح والتى انتهت إلى عدم تتطابق شكل الإصابة قطعيا مع ما هو ثابت وموثق عالميا لطبيعة الإصابات التي تنتج عن هجوم أسماك القرش على البشر، مؤكدين أن تكون الإصابة نتجت عن جسم معدنى حاد، ما تطلب اتخاذ ما يلزم من جهات الاختصاص لاستبيان حقيقة الحادث والأسباب الفعلية التي أدت إلى حدوثه، تؤكد وزارة البيئة على ضرورة توخى الحذر في نشر الشائعات التي تثير البلبة والرأى العام.

وأشارت وزيرة البيئة إلى استمرار أعمال المسح والرصد للمياه بالبحر المتوسط لطمأنة المواطنين وللحفاظ وعلى سلامتهم وحمايتهم، كما تقوم الوزارة بمتابعة المستجدات أول بأول لتوضيح الحقيقة كاملة. وتود وزارة البيئة ان تطمئن الموطنين بان الساحل المصرى المطل على البحر المتوسط آمن ولم يسبق ان تم رصد وقوع هجوم لاسماك القرش على البشر بنطاقه. كما تهيب وزارة البيئة بالمواطنين بالالتزام بالسلوكيات البيئية وعدم القيام باى انشطة تضر بمواردنا الطبيعية وذلك لضمان استدامتها.

كان ورد إلى غرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة بلاغ من مكتب البيئة بمرسى مطروح يفيد بدخول مواطن مستشفى العلمـــــين س ١١.٣٠ ص إثر إدعاء هجوم سمكه قرش أثناء السباحة في أحد قرى الساحل الشمالى على بعد حوالي ٣ ك في المياه، وقد تم اتخاذ الإجراءات المطلوبة.

المصرى اليوم

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