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خلي عندك دين .. تعليق مصطفى بكري على واقعة إهانة طبيب لممرض ()

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خلي عندك دين .. تعليق مصطفى بكري على واقعة إهانة طبيب لممرض (فيديو) خلي عندك دين .. تعليق مصطفى بكري على واقعة إهانة طبيب لممرض ()

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علق الإعلامي مصطفى بكري على قيام طبيب بإهانة ممرض وإجباره على السجود لكلب، مضيفًا أن ما حدث جريمة مكتملة الأركان، والطبيب الذي يدعى عمرو خيرى، يعمل رئيسا لقسم العظام بجامعة عين شمس: «ياخي خلي عندك دين، ده أقل واحد أشرف منك، وكل ألفاظ الدنيا لا تصلح أن توصفك.. أنت ولا حاجة».

وتساءل الإعلامي مصطفى بكري خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد: «أنت طالع من أي بيئة وبتعلم طلاب إزاي؟» مضيفا ما يقوم بهذا الفعل ليس إنسانًا: «أنت متربتش».

وأشاد الإعلامي مصطفى بكرى، بقرار النائب العام بالتحقيق من الطبيب صاحب واقعة إجبار مررض على السجود لكلب، مضيفا أطالب بمحاكمة ذلك الطبيب، كما أن قرار النائب العام كان محترما ويعبر عن عدالة الدولة، وأشكر وزير التعليم على موقفه.

وأضاف مصطفى بكري أن وزارة التعليم العالي أصدرت بيانا أعلنت فيه عن إحالة الطبيب للتحقيق، لمعرفة حقيقة إهانته لعضو هيئة التمريض، مضيفا أن وزير التعليم العالي خالد عبدالغفار، طلب التحقيق الفوري فى الواقعة، وسرعة موافاته بتقرير لنتائج التحقيق في هذه الواقعة التي تتنافى مع الأعراف والتقاليد الجامعية وأخلاقيات أعضاء هيئة التدريس.

المصرى اليوم

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